Legendarisch popprogramma Countdown komt opnieuw tot leven: ‘Dj’s werden zelf sterren’

Als Adam Curry in de jaren 80 landt op een vliegveld in Portugal, bestormen honderden fans de presentator van Countdown. Het in Nederland opgenomen popprogramma wordt op zijn hoogtepunt in 23 landen uitgezonden. De boegbeelden van het programma worden zelf als popsterren onthaald, zo ongelooflijk populair is Countdown in die jaren. In de documentaire die presentator en ondernemer Jan Douwe Kroeske (onder meer bekend van 2 Meter Sessies en Jules Unlimited) maakte over Countdown blikt Curry vanuit Amerika terug op die gekte: ,,Waanzinnig en gestoord.’’