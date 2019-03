Legendarische radioman Lex Harding ontmoette de groten der aarde. ‘Jimi, look eens effe here!’

Rob Trip tijdelijk van tv om behande­ling tegen prostaat­kan­ker

11:33 Presentator Rob Trip (59) is voorlopig niet te zien en te horen in de televisie- en radioprogramma’s van de NOS. Bij Trip is onlangs prostaatkanker geconstateerd en hij wordt hier de komende periode voor behandeld. Hij komt terug, maar weet nog niet wanneer, laat de NOS zojuist weten.