Leger des Heils reageert na ophef om prijs zangeres Marga Bult: ‘Wij nemen het coronavirus zeer serieus’

Criticasters beschrijven dat Bult ‘desinformatie’ en ‘complottheorieën’ over het coronavirus verspreidde, iets wat niet bij de prijs zou passen. Bult heeft zich regelmatig kritisch uitgelaten over het corona- en vaccinatiebeleid. Ook heeft de zangeres zich niet laten vaccineren.

De zangeres verspreidde desinformatie over het coronavirus. Zo schreef zij over ‘goedwerkende medicijnen’, zoals het antimalariamiddel hydroxychloroquine en ivermectine. Onlangs nog waarschuwde de Amerikaanse medicijnenwaakhond voor misinformatie over die middelen. ‘Het kan gevaarlijk zijn, of zelfs dodelijk’, schreef de FDA op Twitter.

Groot voorstander van vaccineren

Het Leger des heils laat weten dat zij ‘als zorgorganisatie het coronavirus zeer serieus nemen’. ,,En zijn we bovendien groot voorstander van vaccinatie. De inmiddels ontstane ophef betreuren we dan ook. Graag benadrukken we nogmaals het doel van de prijs: al die warme, betrokken en deskundige mensen een hart onder de riem steken.’’

Zorgpersoneel ervoer de prijs voor haar als ‘een klap in het gezicht van de zorgmedewerkers’. Volgens de hulporganisatie is de Majoor Bosshardtprijs toegekend aan zangeres Marga Bult, vanwege haar ‘onbaatzuchtige hulp en inzet binnen de zorg op een moment dat dit heel hard nodig was’. ,,Daarmee staat zij voor ons symbool voor alle hulpverleners, zorgprofessionals en mantelzorgers die de afgelopen periode keihard hebben gewerkt om de coronapandemie onder controle te krijgen’’, zo benadrukt het leger. ,,Al deze mensen zijn wij enorm dankbaar!’’

Hatelijke reacties

Bult zelf is ook niet blij met de kritiek die ze over zich heen kreeg na het ontvangen van de prijs. ‘Het Leger des Heils draagt deze op aan al het zorgpersoneel in NL, kom je thuis en ziet deze vreselijke, hatelijke reacties van mensen’, schrijft ze op Twitter. ‘Waarom doen mensen dit? Zo #respectloos.’

Volgens de jury, die unaniem besloot om de prijs aan Bult toe te kennen, vertegenwoordigt de zangeres met haar werkzaamheden symbolisch alle vrijwilligers die zich hebben ingezet tijdens de coronacrisis. Bult werkte na een oproep in een zorghotel voor coronapatiënten in Noord-Brabant.

Maar bij zorgmedewerkers, zoals verloskundige Inge van Wolferen, schiet haar prijs in het verkeerde keelgat. ,,Dit kan toch niet waar zijn... Omdat ze tijdelijk in de zorg heeft gewerkt?’’ vraagt zij zich hardop af. ,,Een klap in het gezicht van al het personeel betrokken in en bij de zorg.’’

Majoor Bosshardtprijs

De Majoor Bosshardtprijs is in het leven geroepen om het werk van majoor (eigenlijk luitenant-kolonel) Alida Bosshardt te herdenken en wordt sinds 2006 jaarlijks uitgereikt. Ze was officier bij het Leger des Heils en was eind vorige eeuw het gezicht van de liefdadigheidsinstelling.

Op twitter lopen de gemoederen over de prijs hoog op. ,,Wat een schande dat het @legerdesheils een prijs uitreikt aan @margabult voor haar inzet in coronatijd terwijl Maga niets anders doet dan mensen ziek maken, houden of de dood injagen met haar misonformatie. Get your fucking shit together’’, verwijt iemand haar bijvoorbeeld. Waarop de zangeres zelf reageert met: ,,Vertel? De dood injagen en mensen ziek maken? Ik? Jij bent ziek in je hoofd als je dit soort gemene opmerkingen plaatst. Te erg dit. Schaam je.’’

