‘Lekker om te klussen met een beetje regen’, vindt de koning

Zonder zijn zieke vrouw en onder barre weersomstandigheden kwam koning Willem-Alexander zoals zo veel Nederlanders belangeloos in actie voor NLdoet . ,,Ik doe liever iets waar ik echt mijn energie in kwijt kan.’’

Hij heeft net anderhalf uur palen in de grond geslagen en met kruiwagens vol houtsnippers heen en weer gelopen, in stromende regen. De witte bodywarmer en wijde spijkerbroek van koning Willem-Alexander zijn drijfnat, aan zijn haren (met hier en daar een grijze pluk) te zien lijkt het net alsof hij drie weken onafgebroken onder de douche heeft gestaan, onder zijn schoenen met een stevig profiel plakt een imposante laag modder. En wat zegt de vorst nu, bij het verlaten van de Soester kinderboerderij De Veenweide? ,,Gelukkig was het niet al te warm, wel lekker om te klussen met een beetje afkoelende regen.’’

Zijn bijdrage aan NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, zit er net op. Vandaag en morgen komen honderdduizenden Nederlanders op één of andere manier belangeloos in actie. Elk jaar doen de Oranjes vol verve mee, want NLdoet is een initiatief van het Oranje Fonds – dat Willem-Alexander en Máxima cadeau kregen bij hun huwelijk in 2002. Maar wat een pech heeft de beschermheer, Willem-Alexander, vandaag. Zijn moeder, prinses Beatrix, poetste vanochtend samen met zijn broer, prins Constantijn en hun neef prins Bernhard en diens vrouw prinses Annette, instrumenten op in Huizen. Gezellig. Warm.

Hij moet in de vochtige buitenlucht serieus aan het werk op de kinderboerderij in Soest, waar buurtbewoners ijveren voor de komst van een sprookjestuin. Hij zou samen met Máxima naar de boerderij komen die hij samen met zijn ouders en broer als buurtbewoner – want destijds als prinselijk gezin woonachtig op kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche - in 1973 opende. De beheerder: ,,Wellicht herkent u de grondtegels nog, die zijn hetzelfde gebleven.’’ Willem-Alexander: ,,Nou, nee.’’

Maar de koningin is er niet. Ze houdt rust, op doktersadvies, na een kleine, niet nader gespecificeerde medische ingreep eerder in de week. Willem-Alexander: ,,Het is veel leuker om het met haar samen te doen. Maar het gaat heel goed met haar, ze doet iedereen heel veel groeten.’’

Palen slaan

Goed, hij is dus alleen, het weer is pet, maar de handen moeten en zullen uit de niet-bestaande mouwen van de witte NLdoet-bodywarmer. Wat moet er allemaal gebeuren? De beheerder: ,,Palen slaan, met kruiwagens houtsnippers verplaatsen.’’ De burgemeester van Soest, Rob Metz, die ook meehelpt: ,,We moeten ook van die wilgentakken vlechten, toch?’’ Willem-Alexander: ,,Ik doe liever iets waar ik echt mijn energie in kwijt kan. En ik hoor dat de burgemeester hier heel goed kan vlechten.’’ Metz, adrem: ,,Maar u heeft drie dochters!’’

Aan de slag dan maar. Het moet gezegd, de koning is onvermoeibaar. Graaft gaten, slaat palen, rent zich rot met de kruiwagens en zegt sorry als hij een collega-vrijwilliger bijna omver loopt in zijn enthousiasme. Hem ontgaat totaal dat voor de kinderboerderij een pakketbezorger van PostNL door politieagenten wordt ingerekend, omdat hij zijn bestelbus niet wil verplaatsen en zich niet kan legitimeren. ,,Het was een prachtige dag,’’ zegt de doorweekte koning na afloop, voordat hij met zijn bemodderde schoenen naar de gereedstaande verlengde Audi loopt. Zijn humeur is het zonnigste stukje van het hele land.

