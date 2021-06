Leona Lewis haalt uit naar slachtoffer Chrissy Teigen

Leona Lewis heeft via sociale media laten weten dat mode-ontwerper Michael Costello, die zegt suïcidale gedachten te hebben overgehouden aan Chrissy Teigen’s pestgedrag , zelf ook niet bepaald een lieverdje was. De Britse zangeres zegt dat Costello haar diep gekwetst heeft, toen ze in 2014 samenwerkten, het jaar waarin de ontwerper zich gepest voelde door Teigen.

‘Ik spreek normaal gesproken niet openlijk over dit soort zaken, maar nu wil ik toch graag van me laten horen. Ik keur pestgedrag te allen tijde af en vindt het vervelend dat Michael dergelijke pesterijen heeft moeten doorstaan. Maar dan wil ik ook mijn ervaringen met hem delen. We waren aan elkaar gekoppeld voor een modeshow voor een goed doel en ik vond dat geweldig. Helemaal opgetogen vloog ik naar New York en keek ernaar uit om een van zijn ontwerpen te mogen dragen, omdat ik zijn werk bewonderde,’ aldus Leona.

Ze vervolgt: ‘Eenmaal ter plekke bleek de jurk een ‘sample size’ te zijn, oftewel een modellenmaat. En ik heb geen modellenmaat. Ik voelde me ontzettend ongemakkelijk nadat bleek dat zijn team de jurk niet wilde aanpassen aan mijn lijf, terwijl dat van tevoren wel was afgesproken. Bij de tweede doorpas, een dag voor de show, kwam Michael niet opdagen en kreeg ik te horen dat hij mij niet meer wilde kleden. Alle eerder gemaakte afspraken werden niet nagekomen, wat mij heel pijnlijk duidelijk maakte dat ik niet het ‘juiste’ lijf had. Dat was heel vernederend en het maakte me onzeker en verdrietig.’

Lewis liep uiteindelijk niet meer mee in de modeshow en moest plaats nemen in het publiek. ‘Mensen vroegen aan me waarom ik niet meer meedeed, wat niet mijn keuze was. Ik moest allerlei smoesjes verzinnen en uiteindelijk werd het door de pers gebracht alsof ik een diva met bizar hoge eisen was. Dat heeft me zo geraakt, zowel persoonlijk als professioneel. Zeker omdat de show voor een goed doel was en het leek alsof ik mezelf belangrijker vond, wat absoluut niet het geval was.’

Ondanks haar nare ervaringen wenst Leona de ontwerper het beste toe. ‘Hij heeft zich ontwikkeld in de loop der jaren en maakt nu ook kleding voor vrouwen met rondingen, zoals ik. Dat is goed, omdat niet iedereen een modellenmaatje heeft. Ik heb er heel lang over gedaan om mijn curves te omarmen na ons eerdere incident, ik voelde me altijd te dik en rond. Dat hij nu uithaalt naar Chrissy Teigen, die openlijk haar excuses heeft aangeboden, zit me niet lekker. De pot verwijt de ketel dat ‘ie zwart ziet, zeg maar. Dan moet hij ook zijn fouten erkennen en beterschap beloven. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen en mensen maken fouten.’

