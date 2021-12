Leonardo DiCaprio sprong op filmset in bevroren meer om zijn honden te redden

Pure chaos

Op aanvraag van zijn collega’s begon DiCaprio aan zijn verhaal. ,,Eigenlijk zijn ze gewoon in een bevroren meer gevallen”, klonk het simpelweg. Zijn tegenspeler Jennifer Lawrence verduidelijkte dat één van de honden in het meer gevallen was en dat de acteur vervolgens het water in gesprongen is om het dier te redden. ,,Op het moment dat hij de ene hond uit de vijver duwde, sprong de andere er gewoon in.” Zijn collega’s Jennifer Lawrence en Jonah Hill maakten ook duidelijk dat de twee honden van DiCaprio ook gewoon ‘pure chaos’ zijn.



Leonardo DiCaprio, die normaal gesproken in het warme Californië woont, maakte duidelijk dat zijn honden het concept van een bevroren meer simpelweg niet begrepen. ,,De ene hond begon de hond die aan het verdrinken was te likken en vervolgens lagen we met zijn drieën in het water.” Eenmaal uit het water trok DiCaprio zijn doorweekte kleren uit en sprong hij meteen in de auto. De acteur benadrukte dat zowel hij als zijn honden geen schade overgehouden hebben aan het incident. De Oscarwinnaar adopteerde de twee honden, Jack en Jill, samen met zijn vriendin Camila Morrone (24) in 2020. Samen hebben ze nog een derde hond, ook een husky, genaamd Sally.



‘Don’t Look Up’ is vanaf 24 december te zien op Netflix.