Leontine Ruiters ‘aan het daten’ met multimiljonair John Huiberts

Leontine Ruiters (54) heeft een nieuwe liefde in haar leven. Ze is aan het daten met multimiljonair John Huiberts (52). Dat bevestigt Huiberts na geruchten van Yvonne Coldeweijer. ,,Het is heel fijn en leuk.’’

De twee hebben elkaar leren kennen via gemeenschappelijke vrienden. ,,We zijn elkaar aan het ontdekken en dat is heel fijn en leuk”, vertelt Huiberts aan deze site. Gisteravond bracht Yvonne Coldewijer naar buiten dat de twee samen gespot waren op een feestje van een vriendin van Huiberts.

Verder wil de multimiljonair er niet veel over kwijt. Of Leontine en John al officieel een stel zijn, willen ze ‘liever nog even voor zichzelf houden’. Ook Leontines management laat weten dat de twee het gezellig hebben, maar ook dat ‘de relatie nog pril is’.

John Huiberts richtte in 1999 IGM Resins op. Dat bedrijf ontwikkelt en maakt grondstoffen voor de productie van uv-lakken, -coatings en -lijmen. Vorig jaar maakte hij met zijn vermogen zijn debuut in de Quote 500.

Borsato

Leontine Ruiters (die in april haar achternaam veranderde) trouwde in 1998 met Marco Borsato. Na een aantal liefdesaffaires is hun huwelijk in 2020 gestrand. Ondanks de scheiding vielen de twee in 2021 opnieuw voor elkaar. De zanger vertelde destijds in De 538 Ochtendshow met Frank Dane dat de twee af en toe leuke dingen deden. ,,Mijn hart is bezet’’, zei Marco toen, maar, de twee ‘lieten de vorm los’. Na het bekend worden van misstanden rondom The Voice of Holland, waarbij de zanger werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, zou Leontine opnieuw een einde aan de relatie gemaakt hebben.

Leontine en Marco hebben drie kinderen samen: Luca (23), Senna (21) en Jada (19). Na de scheiding koos Leontine ervoor in de gezinsvilla in Blaricum te wonen. Marco kocht in de zomer van 2020 een penthouse van 1,1 miljoen in zijn geboortestad Alkmaar.

Volledig scherm John Huiberts. © Beeld Werkt

