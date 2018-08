Chantal in roze badpak op roze wolk en Leontine zit onder het bloed

Zoeter dan zoet, baby Bobby chillin' bij mama Chantal Janzen. Die zit op de roze wolk in een roze badpak.

We chillin ✌🏼 Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Aug 2018 om 4:53 PDT

Victoria Koblenko vraagt zich af of ze ouderwets is of dat het gewoon onbeleefd is dat er mensen onder haar foto reageren en over haar spreken alsof ze het niet aan haar is gericht.

Ben ik ouderwets of zijn comments in de 3de persoon over de host van een account gewoon onbeleefd? Bijv. ‘Wat denkt ze wel niet’ Wat denk je als je zoiets schrijft? Dat ik t niet lees of durf je t niet tegen mij te zeggen en wel tegen m’n volgers? #ZeurIk ? #OfWordIkTeOud ? Een foto die is geplaatst door null (@vkoblenko) op 17 Aug 2018 om 4:03 PDT

De voormalig manager van de Oh Oh Cherso-sterren, Jake Hampel, die ook veelvuldig in de realityshow van Barbie te zien was, is flink afgevallen. Hij prijst in een filmpje de nieuwe single van Michael van der Plas aan, maar er wordt vooral gereageerd op Jakes opvallende transformatie.

23 augustus is het dan zover dan komt onze single / clip pluk de dag !!! online leuk filmpje van me manager / vriend Jake Hendrik Hampel gehad dank je topper Een foto die is geplaatst door null (@michaelvanderplas) op 16 Aug 2018 om 6:26 PDT

Daphne Deckers neemt de benen en gaat een lang weekend naar partyeiland Ibiza. In stijl, want het ziet ernaar uit dat ze een privéjet heeft geboekt.

Vamos! 🛫 Lang weekend naar Ibiza 🌴🍒 Een foto die is geplaatst door null (@daphne_deckers) op 16 Aug 2018 om 23:14 PDT

Kaal of niet, met een kameleon als accessoire fabriceert Humberto Tan een kleurrijke hanenkam op zijn hoofd. Die nageltjes... au!

Soms krijg ik enorm gekke verzoeken, soms enorme originele verzoeken. Een aantal jaar geleden kreeg ik een vraag van @deborahroffel of ik voor haar wilde poseren. Dit werd het resultaat. Ze gaf me een soort hanenkam, maar dan van een kameleon. Ik voel die nageltjes nog als ik er naar kijk, maar het is een bijzonder prachtig beeld geworden. #TBT #liveforthestory #deborahroffel Een foto die is geplaatst door null (@humbertotan) op 17 Aug 2018 om 0:53 PDT

Roxeanne Hazes herkent zichzelf in haar zoontje Fender: voor en na het eten.

Me before food vs. me after food. 😐😊 Een foto die is geplaatst door null (@roxeannehazes) op 17 Aug 2018 om 2:42 PDT

Yolanthe Cabau strikes a pose met een vriend.

Friends be like 😎😎 #StrikeItUp Een foto die is geplaatst door null (@yolanthecabau) op 16 Aug 2018 om 23:55 PDT

Yo's zusje Xelly Cabau van Kasbergen heeft geen vriend nodig om te poseren. Zij gaat gewoon op de foto met zichzelf.

En Douwe Bob heeft geen vriend of billboard nodig, die gooit zijn pruillippen in de strijd.

Rocking’ tha mornin’ Een foto die is geplaatst door null (@douwebob) op 17 Aug 2018 om 2:00 PDT

Er is vást niets aan de hand, want haar- en makeupmeester Leco van Zadelhoff zal zijn muze Leontine Borsato nooit iets aandoen. Maar toch vragen volgers bezorgd waarom Leontines T-shirt onder het bloed zit.

Lets kick of the season with this beauty.. @leontineborsato #lecolook #hair #makeup #nieuwseizoen #letskickofftheseason Een foto die is geplaatst door null (@lecolook) op 17 Aug 2018 om 2:57 PDT

Nee hoor Albert Verlinde, we zijn heus niet jaloers. De musicaldirecteur deelt een kiekje vanaf zijn vakantiebestemming, de idyllische eilandengroep Seychellen.

Vakantie op de Seychellen #seychellen #roomwithaview #genieten Een foto die is geplaatst door null (@) op 16 Aug 2018 om 23:54 PDT

Voor Guus Meeuwis en Manon Meijers zit de vakantie in Portugal er al bijna op. De zanger is dankbaar, en de sterrenstyliste ook. Want nu kleedde hij háár aan in plaats van zij hem.

Dankjewel voor de lieve leuke vakantie! Het voelt als eindeloos💙 Een foto die is geplaatst door null (@) op 16 Aug 2018 om 13:44 PDT

Op vakantie zijn de rollen omgedraaid ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@manon.meijers) op 16 Aug 2018 om 11:55 PDT

Simon Keizer en zijn vrouw Annemarie zijn deze maand veertien jaar samen en dat moesten ze gisteravond vieren. Met een etentje en een - jawel - kusselfie.

Het valt niet mee om een zoenende selfie te maken maar het was het waard 😙 #dezemaand14jaarsamen #selfie #vandaagvieren #vierhetleven #vierdeliefde #14jaar #nogsteedsdeleukste #enliefste Een foto die is geplaatst door null (@mrskeizer) op 16 Aug 2018 om 11:11 PDT

De Nederlandse Hollywoodactrice Sylvia Hoeks gooit haar oksel in de strijd bij een fotoshoot.

Free the armpit 🤸🏼‍♂️ .. shooting in heavenly places in favorite 👙 @zimmermann Een foto die is geplaatst door null (@sylviahoeks) op 16 Aug 2018 om 13:09 PDT

Gisteravond zat Sanne Hans nog met een losse knot op haar hoofd op de bank te genieten van haar laatste vakantiedag, vandaag moet ze weer optreden. En daar heeft ze zin in.