Lewis Capaldi en Billie Eilish winnen Brit Awards

Dotan hoopte dat fans zijn geaardheid uit liedjes zouden halen

18 februari Dotan hoopte voor zijn coming-out dat fans in zijn muziek al zouden horen dat hij homoseksueel is. Dat vertelde hij vanmiddag in een interview op NPO Radio 1. ,,Ook vroeger was mijn muziek al heel persoonlijk”, stelde hij. ,,Het kwam uit mijn hart. Maar ik was heel cryptisch, ik verpakte het in poëzie of beeldspraak."