‘Lewis Hamilton datet met 20-jarige Cindy Kimberly’

Of de twee echt een stelletje zijn is nog niet duidelijk. De geruchten werden in ieder geval aangewakkerd nadat de twee samen naar de Spaanse stad vlogen met de privéjet van Hamilton. Ze werden vervolgens op het vliegveld gespot. Op één van de foto's, die in handen zijn van de Britse krant Daily Mail, is te zien hoe Cindy Kimberly haar hand op de arm van Britse coureur legt.



Cindy Kimberly werd in 2015 ontdekt als model nadat Justin Bieber een foto van haar deelde op sociale media. De zanger had hulp nodig: hij moest en zou ontdekken wie het meisje op de foto was. ‘O my god, who is this?', vroeg hij zijn volgers. Inmiddels is de 20-jarige een succesvol model en heeft ze al meer dan vijf miljoen volgers voor zich gewonnen op Instagram.