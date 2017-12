Lewis Hamilton schreeuwt tegen neefje na dragen prinsessenjurk

Hamilton verwijderde de video uiteindelijk, die inmiddels al vele duizenden keren op sociale media is gedeeld. In het korte fragment stelt Hamilton dat hij 'het zo triest vindt' wat hij ziet. Daarna spreekt de Brit zijn zichtbaar blije neefje met stemverheffing aan. ,,Heb je die gekregen voor Kerstmis? Waarom heb je dat gevraagd? Jongens dragen geen prinsessenjurken!'' Het jochie schrikt en draait zich af van de camera, terwijl hij zijn oren bedekt.



Lewis Hamilton was afgelopen middag een trending topic op Twitter. Veel twitteraars stellen het filmpje 'afgrijselijk' te vinden en wijzen de coureur op zijn eigen expressieve kledingkeuze. ,,Kan niet'', zei een van hen. ,,Vandaag de dag mag een jongetje écht wel een jurk dragen als hij daar zin in heeft. Hij ziet er superschattig uit!''



,,Lewis zou beter moeten weten'', aldus een andere twittergebruiker. ,,Zo reageren op een kind dat speelt is gewoon oubollig.'' Anderen nemen het echter voor Hamilton op. ,,Sommige mensen hebben niet beters te doen dan beledigd raken over van alles. Ze zijn nooit tevreden, wat maakt het uit?'', aldus een twitteraar. De coureur reageerde voorlopig nog niet op alle ophef.