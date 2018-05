Lezers mannenblad vinden Shelly Sterk mooiste vrouw van Nederland

Shelly, die meedeed aan de laatste editie van Expeditie Robinson, was verbonden aan het populair wetenschappelijke programma Galileo en werkte voor RTL Boulevard. Momenteel is ze een van de vaste gezichten van Shownieuws (SBS6). De blondine reageerde verheugd op haar verworven titel 'mooiste Nederlandse vrouw van 2018': ,,Toen ik hoorde dat ik had gewonnen dacht ik: Wauw, serieus? Ik vind het een onwijze eer .'' Shelly is de opvolgster van fitnessmodel Nochtli Peralta Alvarez, die vorig jaar met de titel aan de haal ging. Andere voormalige winnaressen zijn onder anderen Doutzen Kroes, Tess Milne en Kim Feenstra.

Chris Riemens, hoofdredacteur van het magazine, sprak vanavond mooie woorden over Sterk. ,,Ze is een frisse verschijning in televisieland. Shelly is natuurlijk een prachtige vrouw, maar is ook spontaan, enthousiast en grappig. Allemaal factoren die mannen belangrijk vinden in een vrouw. Ze is het type girl next door. Dat maakt haar benaderbaar en bereikbaar en ik denk dat dit naast haar sprankelende uiterlijk één van de redenen is dat ze door onze lezers is verkozen tot nummer 1.''