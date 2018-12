Liefde in allerlei soorten en maten in kerstkomedie All You Need is Love

update Guus Meeuwis gooit ‘droomvilla’ plat, buurt is kritisch

11:13 Guus Meeuwis laat zijn villa in Tilburg slopen. De zanger kocht het grote huis in juni, maar gaat er niet in wonen. De plafonds waren te laag, en het huis was niet genoeg op de zon gericht. Daarom laat hij iets nieuws bouwen.