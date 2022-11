‘Liefdesbaby’van Maan en Goldband klimt omhoog in Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 12 november. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 7 zittenblijvers, 12 stijgers en 18 zakkers.

35 (--) NEVER GONNA NOT DANCE AGAIN- P!nk

In de Top 40 krijgen twee zangeressen een ‘name-check’ in een hit. Sam Smith en Kim Petras noemen Rihanna namelijk in Unholy: ,,Get me miu miu like Rihanna”. P!nk brengt op haar beurt een eerbetoon aan Whitney Houston met de zin ,,I want my life to be a Whitney Houston song”.

Never Gonna Not Dance Again is opnieuw een succesvolle productie van Max Martin en Shellback en afgelopen week was dat de Alarmschijf. Deze week kan P!nk er haar 39e Top 40-hit mee bijschrijven want ze komt binnen op nummer 35.

13 (--) STIEKEM- Maan ft. Goldband

De hoogste binnenkomer in de lijst komen we deze week tegen op nummer 13 en da’s wel even geleden; ruim 9 jaar geleden was La La La van Naughty Boy en Sam Smith de laatste hit die op het ongeluksgetal wist binnen te komen.

Stiekem is een samenwerking tussen Maan en Goldband. Maan is inmiddels toe aan haar 16e Top 40-hit waar dit voor Goldband het tweede succes is. Noodgeval staat deze week ook in de lijst en zakt met vijf plaatsen naar nummer 17.

9 (14) CELESTIAL- Ed Sheeran

Komende week verschijnen de nieuwste Pokémon-games Scarlet en Violet. Ed Sheeran hielp vooraf al een handje met de promotie via Celestial. De track klimt deze week vijf plaatsen en daarmee scoort de Britse zanger nu zijn 18e top 10-hit. Daarmee staat Ed Sheeran nu in de top 20 van Top 40-artiesten met de meeste top 10-hits. Voor het record moet Ed nog wel even doorwerken want Madonna heeft twee keer zo vaak in de top 10 gestaan - 36 keer.

Celestial staat deze week op nummer 9.

1 ( 1) I’M GOOD (BLUE)- David Guetta & Bebe Rexha

Dean Lewis klimt twee plaatsen naar nummer 3 en daarmee is How Do I Say Goodbye zijn eerste top 3-hit. Unholy van Sam Smith en Kim Petras staat voor de tweede week op nummer 2. I’m Good (Blue) van David Guetta en Bebe Rexha is voor de achtste week de populairste hit van ons land. De Franse dj en producer overtreft deze week de puntenscore van Harry Styles in 2022. Daarmee mengt hij zich – met Ed Sheeran en Antoon – nu ook weer in de strijd om de meest succesvolle artiest van het jaar te worden.

