Lieke en haar nepstenen zijn een levensgroot probleem voor RTL

Is een werkgever verantwoordelijk voor wat een medewerker privé uitvreet? Nee, natuurlijk niet. Maar het is wél zo dat als een werknemer zich in zijn vrije tijd met allerlei dubieuze zaken inlaat, dit onherroepelijk afstraalt op het bedrijf waar die persoon boegbeeld van is. En daarom vraag ik me af wat RTL 4 gaat doen aan de kwestie Lieke van Lexmond. Dat zij een tikkende pr-tijdbom is die nu al aanzienlijk afbreuk doet aan het imago van de familiezender, is inmiddels wel duidelijk.