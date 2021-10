Lieke en Jetteke van Lexmond: ‘We zitten in een hoek die makkelijk af te zeiken is’

Zussen Lieke en Jetteke van Lexmond kunnen zich helemaal niet vinden in het feit dat ze ‘zweverig’ worden genoemd naar aanleiding van het uitbrengen van hun ‘Moon Calendar’. ,,Spiritualiteit betekent in connectie met jezelf zijn, dus daar is wat ons betreft niks zweverigs aan,’’ zeggen de twee vandaag in een interview met De Telegraaf .

,,We beseffen dat we in een hoek zitten die heel makkelijk af te zeiken is, waardoor mensen denken dat we een beetje koekoek zijn,’’ vertellen de zussen. Deze week kwam Rituals onder vuur te liggen op sociale media vanwege het aanbieden van de zogenoemde Moon Calendar van de twee, die zich de Moonsisters noemen en zeggen te leven ‘volgens de maancyclus’. Lieke en Jetteke stelden in het verleden dat de stand van de planeten bijvoorbeeld invloed had op zaken als de bestorming van het Capitool.

Een uitgebreid interview met de zussen op de website van Rituals is inmiddels offline gehaald, maar de twee staan nog altijd achter de samenwerking met het cosmeticabedrijf. ,,We voelen ons gesteund door de vele lieve berichten die wij hebben ontvangen. Daar doen we het voor: de liefde.’’

Buitensluiten

Ook distantieerde Rituals zich van de opvattingen van de zussen over de coronamaatregelen. Zo ondertekende het duo een brandbrief van het collectief Moederhart, waarin mensen werden opgeroepen zich alleen aan de maatregelen te houden als die stroken met hun geweten. Lieke en Jetteke: ,,We hebben geen enkel oordeel over wel of niet vaccineren, dat is totaal irrelevant voor ons. Daar hebben we ook nog nooit een uitlating over gedaan. Maar we hebben in ons leven geleerd nooit iemand buiten te sluiten.’’

De twee stellen wel dat ze absoluut geen kenners zijn, maar ‘gewoon nieuwsgierig’. Het succes van de Moon Calendar is volgens de zussen dan ook een beetje uit de hand gelopen. ,,We zijn er niet ingestapt om succesvol te worden maar zaten gewoon graag bij elkaar aan de keukentafel en dan was dit het thema. Wij zien het leven als het schrijven van een boek, een script waar je zelf invulling aan geeft. Met de maan die je keer op keer vraagt: ’what’s next?’ De herkenning bij anderen is bijzonder.’’

