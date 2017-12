Lieke van Lexmond onder vuur om draagzak baby Zef

Een foto van Lieke Lexmond (35) waarop ze haar acht maanden oude zoontje Zef achterstevoren in een draagzak met zich meeneemt, schopt tegen het zere been van haar instagramvolgers. Is de blonde presentatrice zich van geen kwaad bewust, volgens sommigen is een baby op deze manier vervoeren slecht voor zijn heupen.

,,Zo trots op mijn lieve aapjes'', liet Lieke gisteren vanaf haar zonovergoten vakantieadres weten bij een zwart-wit-foto die werd gemaakt door haar vriend Bas van Veggel, waarop ze een wandelingetje maakt met Zef en Vik (3). De in april geboren baby kijkt nieuwsgierig om zich heen terwijl hij met zijn ruggetje tegen de buik van zijn moeder leunt.

Volgens ene Dani is het gevaarlijk een kindje op deze manier te dragen. ,,Hij zit in de verkeerde houding. Koop een goede draagzak, dan is er niks aan de hand'', laat ze weten. Een ander vraagt zich af waar Liekes mooie 'arrow doekje' (een inbakendoek, red.) is. ,,Veel beter voor je kleine man en staat je zo goed!''

Lieke kan ook rekenen op complimenten, want Zef lijkt 'heerlijk ontspannen'. ,,En ik verwacht eigenlijk dat Lieke heel goed weet wat ze doet en dat ze nooit iets zal doen wat schadelijk is voor haar kindjes'', schrijft iemand. 'Evstee79' laat weten: ,,Als jullie Lieke allemaal volgen had je geweten dat ze ook andere draagzakken gebruikt. En het is wel ongevraagd 'advies' want ze vroeg er niet om. Zo jammer dat mensen altijd maar denken hun mening te moeten opdringen. Je weet niet eens waarom en hoe lang ze voor deze manier van dragen heeft gekozen.''

Toen Zef vijf maanden oud was, deelde Lieke inderdaad een kiekje waarop het mannetje in een hippe draagdoek op zijn buik tegen zijn moeder aan lag.

Het is niet de eerste keer dat de RTL-presentatrice bekritiseerd wordt om het gebruik van een draagzak. In 2014 maakte ze een fietstochtje door Amsterdam met baby Vik in een draagdoek. De foto van het geluksmomentje haalde ze offline nadat ze stroom aan kritiek helemaal zat was. ,,Mensen weten niet waar ze het over hebben. Ze oordelen zo snel'', liet ze los aan het AD. ,,Net als dat ik kritiek kreeg omdat ik het 'in mijn hoofd haalde' te gaan fietsen met Vik in de draagdoek. Dat is veiliger dan met zo'n Maxi-Cosi wankelend op je bagagedrager. Hou toch op met dat commentaar. Bemoei je met je eigen leven. Ik ben een lieve moeder.''

De Amerikaanse kinderarts Dr. Avroy Fanaroff als woordvoerder van de Vereniging van Kinderartsen in Cleveland en coauteur van boeken over de gezondheid van een pasgeboren baby over het hanteren van een draagzak:

,,In een buikdrager draag je een baby met het gezicht naar de ouder in de eerste maanden, wat zorgt voor essentieel lichamelijk contact. Het oogcontact en de lichaamswarmte van de ouder helpen het kind om zich aan te passen aan het leven buiten de baarmoeder.''

Vanaf vier maanden begint het waarnemingsvermogen van baby’s toe te nemen. Kinderen zoeken oogcontact met anderen en glimlachen. Ze gaan op zoek naar sociale interactie. De nek- en rugspieren zijn nu zo ontwikkeld dat een kind het hoofd zelfstandig kan rechthouden. Verschillende babymerken, zoals Stokke, ontwierpen een zogenoemde rugdrager die gebruikt kan worden als het kind zelfstandig kan zitten.



