Liesbeth List (78) overleden

Chansonnière en actrice Liesbeth List is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt haar familie vandaag. Afgelopen woensdag overleed ze in haar slaap in haar woonplaats Soest. ‘Iedereen die jou zag, iedereen die je lief had, vergat nooit meer jouw naam’, schrijft de familie op de rouwkaart.

List leed aan een vorm van dementie, als gevolg van hersenletsel uit het verleden waardoor littekenweefsel ontstond. In 2017 beëindigde ze om die reden haar indrukwekkende carrière. In oktober van dat jaar ging de musical Liesbeth List in première over haar leven en werk. Kort daarna volgde de biografie De dochter van de vuurtorenwachter.

Het laatste optreden van de zangeres was eveneens drie jaar geleden, toen ze optrad op een bijeenkomst van de CPNB. Ze zong toen Non, je ne regrette rien van Edith Piaf, het nummer waarmee ze, nadat ze de hoofdrol speelde in de musical Piaf, een doorstart in haar carrière maakte.

Prijzen

List werd op 12 december 1941 geboren als Elly Driessen in Bandoeng, in Nederlands-Indië. Ze bracht haar eerste jaren, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, door in een Japans interneringskamp. Na de bevrijding kwam ze naar Nederland. Ze groeide op bij pleegouders op Vlieland. Op haar 18e trok ze naar Amsterdam, waar ze Ramses Shaffy ontmoette. Hij vroeg haar voor Shaffy Chantant, een doorslaand succes. Ramses en Liesbeth zouden jarenlang muzikaal optrekken, resulterend in onder meer de grote hit Pastorale.

List trad ook op met grootheden als Rod McKuen, Charles Aznavour en Gilbert Bécaud. Met het repertoire van Jacques Brel haalde ze een gouden plaat, die ze kreeg uit handen van de meester zelf. List won ook onder meer Edisons (1971 en 1995) en een Gouden Harp (1998) en de oeuvreprijs van de Gouden Eeuw Awards.

Cultureel erfgoed

Haar dochter Elisah Baijens beheert het omvangrijke nalatenschap van Liesbeth List. ,,Eén ding weet ik inmiddels zeker. Het werk van mijn moeder is cultureel erfgoed dat bewaard moet blijven”, liet ze twee jaar geleden aan deze site weten. Ze had zich net verdiept in de carrière van haar moeder voor een eerbetoon aan haar. ,,Ze was mijn moeder, de zangeres stond veel verder van me af. Ik ontdekte prachtige dingen, waarvan ik dacht: ‘Deed ze dat óók?’ Vloeiend Frans spreken bijvoorbeeld met Theodorakis over zijn ballingschap en interviews geven in voortreffelijk Engels.”

Vanwege de coronacrisis zal ze in kleine kring worden gecremeerd. ,,Veel mensen kennen mijn moeder als de enigszins mysterieuze dochter van een vuurtorenwachter op Vlieland, de chansonnière die zong met Brel, Aznavour en Shaffy”, zegt haar dochter Elisah tegen de NOS in reactie op het overlijden. ,,Voor ons was ze in de eerste plaats een bijzondere en lieve moeder, grootmoeder en schoonmoeder. We hebben mijn moeder een afscheid kunnen geven omringd door haar dierbaren.”

Liesbeth List met haar dochter Elisah Baijens en kleindochter Lilah, in oktober 2017.