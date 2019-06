‘Lieve Mona’ op 87-jarige leeftijd overleden

Glamoureu­ze tv-carrière lonkt voor ‘snelle en sociale’ dochter Linda de Mol

15:29 Noa Vahle gaat haar moeder Linda de Mol (54) achterna nu ze bij omroep BNNVara een contract heeft getekend. Weliswaar voor een job achter de schermen, maar glitter en glamour lonken. Want Noa is ambitieus, sociaal en weet met haar roots in de De Mol-dynastie donders goed hoe de televisiewereld in elkaar steekt.