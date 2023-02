Lil Kleine deelt sneer na sneer uit aan ex Jaimie in nieuw lied: ‘Ik heb nog zoveel shit op jou’

Lil Kleine wil de situatie met zijn ex Jaime Vaes achter zich laten. ‘Iemand anders moet je pijn verzachten want ik zet je bij dezen uit mijn gedachten’, rapt hij in het vrijdag verschenen nummer Herinnering dat hij samen met Boef heeft gemaakt.

De rapper, die door Vaes wordt beschuldigd van mishandeling, heeft het in het lied ook over het feit dat hij een tijd zijn zoon niet heeft mogen zien. ‘Maar je hebt hem ermee en bovendien heb ik nog zoveel shit op jou, maar die dingen laat ik ook niet zien.’ Ook rapt Lil Kleine dat Vaes ‘met een gozer’ was toen hij vorig jaar vastzat nadat hij was opgepakt. ‘Ik zeg je eerlijk, ik voel me zo geknakt.’

Daar is hij naar eigen zeggen niet boos over. ‘Nee, ik sta boven dat. Iemand anders moet je pijn verzachten want ik zet je bij dezen uit mijn gedachten. Vreemdgaan is wat je van mij verwachtte, maar zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten.’

Twijfels

Het is de eerste keer dat de rapper wat dieper ingaat op de problemen met zijn ex, maar over de vermeende mishandeling heeft hij het niet. In de aankondiging van het nummer op Instagram sprak hij wel van een relatie waarin ‘het slechtste’ bij hen beiden naar boven kwam.

Eerder deze week schreef Jorik Scholten, zoals hij echt heet, lang twijfels te hebben gehad over het nummer dat vrijdag is uitgekomen. ‘Ik heb heel lang getwijfeld of ik de tekst op de single van Boef moest doen. Zeker nu ik eindelijk weer contact heb met mijn kind. Maar dit komt uit mijn hart en moest er een keer uit’, schreef hij in een lang bericht op Instagram.

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie tegen Lil Kleine loopt nog. Vaes heeft aangifte tegen de rapper gedaan. Namam, zijn management, was de afgelopen weken niet bereikbaar voor commentaar over de kwestie.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: