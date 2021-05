Lil Kleine en Jaimie Vaes stellen hun huwelijk uit

Eigenlijk zou de serie vanaf 6 mei al te zien zijn bij discovery+, maar dat is nu uitgesteld naar 24 juni. ‘Met pijn in ons hart hebben we ons huwelijk door COVID weer moeten uitstellen maar never the less, wordt dit een fantastisch seizoen waarin ik jullie opnieuw een kijkje geef in mijn leven’, schrijft de 31-jarige verloofde van Jorik Scholten, zoals Lil Kleine eigenlijke naam luidt.