Lil’ Kleine geeft soloshow in Ziggo Dome

Lil’ Kleine (24) belooft dat hij tijdens de show de nieuwe muziek die hij begin 2019 uitbrengt, live ten gehore zal brengen. Vorig jaar nog trapte Jorik Scholten, zoals Kleine echt heet, zijn concerttournee af in theater Carré. ,,Als je Paradiso en AFAS Live hebt gehad, en misschien Arena en Ziggo Dome nog een beetje aan de grote kant is, dan blijft Carré over. Welke rapper heeft er in Carré gestaan? Geen één", vertelde hij daarover in RTL Late Night.