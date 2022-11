Lil Kleine heeft een kapsel dat prima zou kunnen aarden in het Gooi

Grote verwarring in Sinter­klaas­jour­naal: stoomboot op bodem van zee in Spanje én in Hellevoet­sluis

Het Sinterklaasjournaal houdt kijkers na de veelbesproken heftige aflevering van gisteren nog altijd in spanning. Vanavond kwam er alleen maar verwarring bij: de stoomboot van Sinterklaas blijkt inderdaad op de bodem van de zee te liggen in Spanje, maar er ligt óók een stoomboot in Hellevoetsluis.

11 november