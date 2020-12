Lil Kleine lacht om lockdown: ‘Fijn dat wij in Dubai zitten’

Terwijl heel Nederland zich op dit moment opmaakt voor de lockdown die aanstaande is, zit Lil Kleine er ontspannen bij. Hij geniet van zijn vakantie in Dubai. Toch bereikt hem ook het nieuws dat in zijn thuisland de boel op slot gaat. Die boodschap doet hem niet zo veel. Lachend neemt hij een filmpje op in zijn Instagram stories, waarin hij dat deelt met zijn reisgenoot en dat het zo fijn is dat zij momenteel niet in Nederland zijn.



Dat Lil Kleine lacherig over de lockdown doet, is opvallend. De muziekindustrie wordt hard geraakt door de coronacrisis. Artiesten kunnen niet optreden en de mensen achter de schermen zitten al tijden zonder werk. Daarnaast zijn er veel initiatieven van artiesten om juist die groep mensen te steunen.



Lil Kleine zat overigens eerder dit jaar nog vast op Dubai. De artiest, zijn verloofde Jaimie en zoontje Lío Zion pakten op 12 maart het vliegtuig naar Dubai. Het gezin ging er even tussenuit voor een ‘welverdiende vakantie’, maar kwam door de coronacrisis vast te zitten. Bijna twee maanden heeft het geduurd, voordat het gezin weer huiswaarts kon keren.