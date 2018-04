Lil' Kleine met show in bioscoop

foto's Auto team Art Rooijakkers slaat over de kop in Ivoorkust

15:50 Presentator Art Rooijakkers (41) is tijdens opnames voor zijn programma Helden van de Wildernis in de Ivoorkust in een hachelijk avontuur beland. Een van de auto's waarmee het team van Art onderweg was, raakte in een slip en sloeg over de kop. De auto is total loss.