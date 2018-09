Lil' Kleine wil rond zijn 35ste met pensioen

De muziekcarrière van Lil' Kleine legt hem geen windeieren. De bankrekening van de 23-jarige Amsterdammer is inmiddels zo gespekt dat hij over ongeveer tien jaar met pensioen kan.

Lil' Kleine, geboren als Jorik Scholten, heeft besloten dat hij rond zijn 35ste wil stoppen. ,,Zo lang wil ik nog werken, misschien tot mijn veertigste. Dan moet het klaar zijn. Niet alleen financieel, ook persoonlijk'', vertelt hij aan LINDA.meiden. Lil' heeft ook bedacht waar hij dan precies wil zijn. ,,Met mijn vrouw en een kind op een mooie plek wonen. Ibiza of zo. We vinden het daar allebei fijn, we zoeken er naar huizen nu.''

De zanger doelt op Jaimie Vaes, met wie hij sinds 2017 samen is en waarmee hij zich vorige maand op Ibiza verloofde. De twee leerden elkaar kennen toen hij 15 jaar oud was. Jaimie is vijf jaar ouder. ,,Hij werd mijn maatje, want een vrouw van 20 met een jongetje, dat is natuurlijk niet sexy. Ik had bovendien een relatie en Jor ook, maar we zochten elkaar regelmatig op. Op een gegeven moment begonnen we elkaar vaker te zien.''

Naar eigen zeggen is Lil' Kleine verliefd op de brunette geworden omdat zij 'meer weet'. ,,Ze kan me heel veel leren. Ik wil haar niet kwijtraken.''

De muzikant scoorde in 2015 een grote hit met Ronnie Flex met het nummer Drank & Drugs. Vanaf november is hij te zien als coach in The Voice of Holland.