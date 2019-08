Limburgers teleurgesteld na mislopen Songfestival

,,We zijn het niet geworden, heel teleurstellend”, zei de Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-te Strake. Ze heeft nog niet gehoord waarom de stad is afgevallen. MECC-directeur Rob van de Wiel geeft toe: ,,Ik heb zojuist een traantje weggepinkt.”

Toine Scheerens, voorzitter Samenwerkende Hotels Maastricht (Sahot) reageert bij De Limburger teleurgesteld maar ziet ook lichtpuntjes: ,,Ik zat op het strand in Spanje toen Rob van de Wiel van het MECC me belde. Dit is natuurlijk ongelofelijk veel pech, maar we hebben twee maanden lang voor heel goede Maastricht-pr gezorgd. Die extra focus voor het congrescentrum levert misschien extra congressen op, wat weer goed is voor de hotels.”

Khanny Jongen, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Maastricht, eveneens tegen de krant: ,,Ik ben eigenlijk even blij als wanneer Maastricht gewonnen had. De afgelopen maanden is er een geweldige samenwerking in de stad ontstaan. We hebben elkaar heel goed leren kennen, je weet nu precies wie je bij welke organisatie kunt aanspreken. Daardoor kunnen we veel voor de stad betekenen. Er is geen wij/zij meer, maar ons. Het gevoel: je begrijpt elkaar. Ja, er is zelfs een soort vriendschap ontstaan.”

Lichte voorkeur

Maastricht voerde assertief de strijd, die al begon toen Duncan Laurence na zijn overwinning in Tel Aviv pas zijn eerste slok champagne dronk. De stad liet direct weten beschikbaar te zijn als ‘gaststad’. Met wereldberoemd artiest André Rieu als ambassadeur, en met het Verdrag van Maastricht een belangrijke plek in de Europese historie. Een intieme, compacte stad, wat de sfeer ten goede zou komen. Om niet te spreken over de (naar verluidt) riante bijdrage die de Limburgse stad (en de provincie) zou bijdragen. Niet vreemd dat de EBU, de internationale organisatie achter het Songfestival, in eerste instantie een lichte voorkeur voor de Limburgse hoofdstad koesterde.

Maastricht heeft het de European Broadcasting Union dan ontzettend moeilijk gemaakt, zegt EBU-topman en songfestivalbaas Jon Ola Sand. ,,We bedanken alle Nederlandse steden die zich hebben aangeboden als gaststad voor het Eurovisiesongfestival 2020. In het bijzonder Maastricht, waarvan het voorbeeldige en warme bidbook de beslissing uiteindelijk ontzettend moeilijk maakte.”

Ook Shula Rijxman, voorzitter van de raad van bestuur van de NPO, benadrukt dat de keuze niet makkelijk was. ,,We willen Maastricht én de provincie Limburg bedanken voor hun energie, enthousiasme en gastvrijheid in de afgelopen periode. Maastricht heeft laten zien dat het een stad is waar het Eurovisie Songfestival enorm leeft en we willen de stad dan ook graag betrokken houden bij het evenement in mei volgend jaar.”

Valkuilen

Toch mocht het niet baten: de EBU, die op advies van de organiserende NPO en omroepen NOS en AvroTros de stad kiest, koos toch voor Rotterdam. Want met congrescentrum MECC had Maastricht ook de mindere muziektempel in huis. Er was flink wat kunst- en vliegwerk nodig geweest om bijvoorbeeld aan het aantal benodigde zitplaatsen te voldoen. En het enthousiasme ten spijt: MECC is compleet onervaren in het organiseren van dit soort evenementen, een gigantisch productioneel circus voor de ogen van miljoenen toeschouwers over de hele wereld. Bovendien maakt Maastrichts ligging het transport van deelnemers, materiaal én fans tot een flinke logistieke klus.