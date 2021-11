Linda de Mol en Egbert-Jan Weeber samen in nieuwe serie

Linda de Mols film Alles op tafel trekt 100.000 bezoekers in eerste week

De film Alles op tafel heeft de status Gouden Film gekregen. Sinds hij 4 november verscheen, hebben 100.000 mensen de film in de bioscoop bekeken. Regisseur Will Koopman, die ook de serie Gooische vrouwen en de film April, May, June regisseerde, nam de prijs in ontvangst van Lies Visschedijk en Eva Crutzen, die allebei in de film spelen.

