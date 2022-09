Linda de Mol en Jeroen zijn 'beslist niet weer bij elkaar': 'We praten af en toe’

Linda de Mol heeft Jeroen Rietbergen al eerder betrapt op flirten met een andere vrouw. Het leidde tot een relatiecrisis. Dat schrijft ze vandaag in haar editorial voor haar blad Linda , waarin ze terugblikt op de ophef die ontstond na de uitzending van Boos over The Voice of Holland . De Mol benadrukt dat het geen seksueel grensoverschrijdend gedrag was. ‘Wel gedrag dat je in een relatie niet pikt.’

In het editorial schrijft De Mol vandaag dat zij op 12 januari 2022, de dag dat ze van Tim Hofman een mail ontving die ‘in één vernietigende klap alles veranderde’, voor het eerst van haar broer John te horen kreeg dat er een aantal jaar geleden een klacht was geweest van een kandidaat van The Voice. ‘Over seksueel grensoverschrijdende appjes. Dat hij Jeroen bij zich had geroepen, echt razend was geworden en had gezegd dat als hij ooit nog één letter zou appen aan welke medewerkster van het programma dan ook, dat ogenblikkelijk reden was voor ontslag op staande voet.’

John legde de bal volgens Linda bij Rietbergen en zei dat hij het aan hem liet om open kaart met Linda te spelen. ‘Jeroen heeft gezegd dat dat het einde van zijn relatie met mij zou betekenen, waarop John herhaalde: ‘Dat deel laat ik aan jou, dit is niet aan mij.’ Dat Jeroen het me niet verteld heeft, moge duidelijk zijn’, aldus De Mol.

Quote Ik heb hem de deur gewezen, maar uiteinde­lijk zijn we toch gaan praten Linda de Mol

Niemand wist echter dat Linda en Jeroen vlak voor de openbaringen van Tim Hofman een relatiecrisis hadden gehad. Ze had ontdekt dat Jeroen via Instagram met een andere vrouw flirtte, schrijft ze. ‘Let wel: flirtte. En niet met iemand van The Voice. Dit was beslist geen seksueel grensoverschrijdend gedrag, wel gedrag dat je in een relatie niet pikt. Ik heb hem de deur gewezen, maar uiteindelijk zijn we toch gaan praten.’

Jeroen maakte excuses, stelde dat het een ‘ingesleten patroon’ was, maar zag ook in ‘dat hij hiermee alles verloor waar hij van hield’ en ‘had er alles voor over om het goed te maken’. Linda wilde haar kinderen, die dol waren op Jeroen, niet nog een scheiding aandoen na haar eerdere gestrande huwelijk met Sander Vahle. ‘Dus toen hij beloofde in therapie te gaan, is het me gelukt het vertrouwen in ‘ons’ helemaal te herwinnen. Ik heb zelfs geloofd dat we, doordat we iets overwonnen hadden, gegroeid waren in onze relatie en er sterker en gelukkiger uit waren gekomen. Ik was happyer dan ooit. En dan komt er zo’n mail...’

Auto-ongeluk

De dagen die volgden waren een hel voor Linda. Ze schaamde zich, wilde de deur niet meer uit en deed ‘s nachts geen oog dicht, schrijft ze. Het deed haar pijn dat veel mensen dachten dat zij al die tijd op de hoogte was van de perikelen die zich binnen The Voice hadden afgespeeld. Jeroen realiseerde zich ondertussen dat hij alles kapot had gemaakt en vertrok naar ‘een zware rehab’ in Amerika. Het was voer voor de media, stelt De Mol, die kapot ging van verdriet. ,,Het voelde alsof hij dood was en ik er niet om mocht rouwen, want gebombardeerd tot nationale klootzak.”

Linda worstelde daardoor met haar gevoelens. ,,Ik mis de man die altijd lief voor me was, mijn huis vulde met muziek, die me door veel moeilijke periodes in mijn leven heeft gesleept, de brede schouder waar ik altijd tegenaan kon leunen, en ik háát de man die een voor mij verborgen verslaving bleek te hebben en daarmee – hoe erg – vrouwen verdriet heeft gedaan.”

Maandenlang hadden Linda en Jeroen geen contact met elkaar. Tot ze tijdens een opnamedag een appje kreeg van zijn broer: Jeroen had in Zuid-Afrika, waar hij een vervolgtraject deed, een auto-ongeluk gehad. Hij was op een donkere weg frontaal op een andere auto gereden. Linda koos er aanvankelijk voor om door te gaan met de opnames, maar ‘klapte ineens volledig in elkaar’. ‘Omdat ik besefte dat ik hem nooit meer gesproken zou hebben als dit anders was afgelopen.’

In tegenstelling tot geruchten, stelt Linda dat zij en Jeroen ‘beslist niet bij elkaar terug zijn’. ‘We praten af en toe. Met hulp van een therapeut, omdat er nogal wat gebeurd is. Ik hoop dat dat mag.’

Verdriet en woede

Gisteren publiceerde de website van het blad Linda het eerste deel van het editorial. Daarin blikte De Mol onder meer terug op 12 januari. ‘De dag waarop de mail van Tim Hofman in één vernietigende klap alles veranderde. De grond verdween onder mijn voeten. Dat iemand waar je zo ontzettend van houdt zich zo blijkt te hebben misdragen bij jonge vrouwen... Dat brengt een bak verdriet en woede, verbijstering en onbegrip met zich mee die ik hier niet eens kan beschrijven.’

Ook schreef De Mol dat de eerste dagen ‘in een roes’ aan haar voorbij zijn gegaan. Ze zei te zijn overvallen door de haat op sociale media en de stevige columns die volgden. ‘Ik wist, en dat zweer ik op allebei mijn kinderen, helemaal van niets bij The Voice.’

Het werd haar zelfs zo veel, dat ze twijfelde om iets anders te gaan doen. ‘En ik heb om die vraag te beantwoorden voor het eerst van mijn leven professionele hulp gezocht.’ Uiteindelijk was het een goede vriend die met de tekst ‘de lieve mensen zijn met meer’ Linda weer op het positieve pad bracht.

