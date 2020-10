Linda de Mol: ‘Man die anderen wilde helpen won maar 10 euro, ik had er echt buikpijn van’

QUIZ Babette van Veen: ‘Op de set werd er aan het begin met de knoet gezwaaid’

1 oktober De moeder aller soaps - Goede Tijden, Slechte Tijden - viert vanavond haar 30-jarig jubileum. Al 6275 afleveringen lang leven kijkers mee met het wel en wee van de bewoners van Meerdijk. Babette van Veen (52) zag haar personage Linda van een bitchy grietje transformeren in een moederkloek. ,,Mensen denken dat ze me kennen, dat ik in hun kringetje hoor.”