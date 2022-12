‘Linda de Mol moet niet zo in de slachtofferrol kruipen’

Het optreden - en dan niet in één van die pakken, van Tineke Schouten in The Masked singer is volgens het panel geen succes. Degene die dat heeft bedacht moet ontslagen worden, aldus Angela de Jong. NOS Sport ligt onder vuur vanwege een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag, maar door het ontbreken van een naam, lijkt iedereen verdacht. Over plaatjes gesproken: deze week is de finale van Het Perfecte plaatje en daarom wordt Linda Hakeboom wordt in het zonnetje gezet.



Patrick Lodiers neemt de quiz The Connection over van Matthijs van Nieuwkerk. Dit tot groot ongenoegen van presentator Manuel Venderbos. Natuurlijk wordt de finale van Expeditie Robinson ook nog even besproken. En Eddy Keur staat in Angela’s laatste etalage van dit seizoen.