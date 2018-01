Linda de Mol: Rouwproces na dood van mijn ouders viel erg mee

Nu haar ouders er niet meer zijn, herinnert Linda ze vooral uit de tijd dat John senior en zijn vrouw Hannie de Mol nog fit waren. ,,Na het overlijden van mijn moeder werd ze gevoelsmatig weer de vrouw die ze was voordat ze Alzheimer kreeg. In mijn hoofd is ze geen zieke meer, maar juist een geestige, bijzondere vrouw'', aldus Linda die benadrukte dat hetzelfde geldt voor de gevoelens voor haar vader.



Hoewel ze inmiddels meer en meer vrede heeft met de dood van haar ouders, had de periode rond hun overlijden wel veel impact op haar leven, schetste een openhartige Linda. ,,2013 was een rampjaar! In de tijd dat mijn vader overleed leefden we voortdurend in angst, omdat, zo bleek naderhand, een dementerende bejaarde man ons bijna een jaar dreigbrieven stuurde. Dat hakte er behoorlijk in. Papa was ziek en we konden geen stap zetten zonder beveiliging, omdat het ook zware criminelen konden zijn'', aldus Linda, die overigens nog steeds wordt beveiligd. ,,Het is erg dat zoiets moet! Zoals een groot hek om mijn huis. Maar het is een gegeven dat ik eigenlijk niet meer waarneem.''