Linda de Mol wil niet terugvallen op oude successen: ‘Love Letters zou nu te gedateerd zijn’

Wie hoopt op een nieuw seizoen Gooische Vrouwen of een remake van Love Letters kan maar beter de oude videobanden of dvd’s uit het stof halen, want die gaan er niet komen. Dat zegt presentatrice en actrice Linda de Mol in de podcast van Bridget Maasland. ,,Zoiets is leuk in je herinnering, maar het is te gedateerd om dat nieuw leven in te blazen.”

Love Letters was een absolute kijkcijferhit bij de Tros tussen 1990 en 2005. Veel kijkers hebben dan ook warme herinneringen aan de trouwshow van Linda de Mol, maar die heeft niet zo'n trek in een comeback van het programma. Shows uit de jaren tachtig en negentig hoef je niet meer in een nieuw jasje te steken, zegt De Mol in de podcast Chickchat. ,,Love Letters was in die tijd ook een soort van revolutionair, omdat er zoveel emotie bij kwam kijken.” Nu is emo-tv vaste prik op de buis, dus zal iets als Love Letters ‘snel gedateerd voelen’, vindt ze.

,,Ik denk bij alles: ik weet niet of dat nog zou werken. Het is ook nog vaak geprobeerd, hè? Er is twee keer een poging gedaan om Love Letters opnieuw op de buis te brengen in een iets ander jasje. Winston Gerschtanowitz heeft een soortgelijk programma gedaan en Chantal Janzen en Wendy van Dijk hebben samen een programma gedaan dat ook heel veel elementen van Love Letters had, inclusief zelfs die taart volgens mij. Het is allebei niet gelukt, dus soms moet je ook denken: dat was toen”, zegt De Mol over Let’s Get Married en Janzen & Van Dijk.

Soms slaagt zo’n oude show in een nieuw jasje wel, erkent De Mol. ,,Het grappige is dat Wie van de drie het dan wél weer heel goed doet, dus dat is wel een voorbeeld van een programma dat opgewarmd is en weer leuk gevonden wordt, blijkbaar. Ik vind het zelf niet zo leuk om iets te doen wat je al gedaan hebt.”

De Mol wil oude successen dan ook liever laten voor wat ze zijn. ,,Er wordt tegen mij ook weleens gezegd van: joh, waarom ga je niet weer Gooische Vrouwen doen? Dan denk ik: we zijn nu allemaal een stuk ouder en dat was toen heel erg leuk, maar we hebben het vijf seizoenen gedaan en ik maak toch liever nieuwe dingen.”

