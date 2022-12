Linda Hakeboom en Ruud de Wild ontroeren kijkers met foto’s van littekens na kankerdiagnose

Het Perfecte Plaatje Het Perfecte Plaatje -deelneemster Linda Hakeboom heeft gisteren indruk gemaakt met de foto’s die ze moest schieten voor een opdracht die in het teken van vrijheid stond. De documentairemaakster werd bijgestaan door Ruud de Wild. Dat was niet zomaar: de twee kregen beiden de diagnose kanker en kwamen er weer bovenop. ‘De littekens zijn er nog’, zei Linda voor het oog van 1.081.000 kijkers.

Vrijheid was het woord dat gisteren centraal stond in de tweede opdracht. Voor Linda Hakeboom was het een emotioneel beladen onderwerp, want twee jaar geleden kreeg zij de diagnose borstkanker. Vanaf dat moment hield ze haar volgers op sociale media wekelijks op de hoogte van alle perikelen. Ze vertelde over de goede dagen, maar was ook openhartig over de slechtere dagen.

Radio-dj Ruud de Wild kreeg vorig jaar te horen dat hij aan darmkanker leed. Hij en Linda hadden in die tijd veel contact met elkaar. De Wild maakte zelfs een kunstwerk voor Hakeboom, met daarop de tekst I’m still standing. Daarom leek het Hakeboom een goed idee om de hulp van De Wild in te schakelen voor haar fotoshoot: ze was van plan om een nieuw kunstwerk te maken, met daarop onder meer de woorden We're still standing.

,,Voor mij staat die ziekte ook wel een beetje voor de beperking van je vrijheid. Ineens ben je alleen nog maar dat, en op een gegeven moment krijg je die vrijheid weer een beetje terug. Maar de littekens, die blijven. Dus het blijft voor altijd bij je horen”, vertelde Hakeboom.

De documentairemaakster wilde ook een kwetsbare foto maken en vroeg De Wild daarom het litteken op zijn buik te tonen. ,,Ik voel gewoon aan hem dat hij het een beetje ingewikkeld vindt”, merkte ze op. Hakeboom, die zelf een litteken tussen haar borst en oksel heeft, wilde De Wild daarom bijstaan en besloot samen met hem op de foto te gaan. Zo rolde er een foto uit waarop ze naast elkaar hun littekens aan de buitenwereld toonden. ,,Wauw”, reageerde De Wild enthousiast na afloop.

Jury

De keuze van Hakeboom om zo’n kwetsbare foto te maken, bleek een goede zet. Tijdens de beoordeling van de juryleden was William Rutten vol lof. ,,Foto twee is ijzersterk. Ja, die littekens, daar krijg ik gewoon kippenvel van. Dat is jullie overlevingsmoment, als het ware. Dat is heel sterk in beeld gebracht. Ik vind dat je het heel persoonlijk hebt gemaakt.”

Ondanks het grote compliment was de jury ook eerlijk: niet alle foto’s waren even sterk. ,,De serie rammelt”, luidde het oordeel. Hakeboom snapte de kritiek, maar het raakte haar ook. ,,Ik vind het jurycommentaar wel heel pittig, maar ik moet heel eerlijk zeggen: al hadden ze gezegd dat er een vingertje te veel in beeld was, had ik al gaan janken.”

Het was uiteindelijk Trijntje Oosterhuis die het programma moest verlaten. Linda Hakeboom, Tina de Bruin en Geraldine Kemper wisten de finale van het zevende seizoen te halen. Die vindt plaats in IJsland.

De kijkers thuis waren eveneens te spreken over Hakebooms keuze. ‘Linda geeft mij zoveel kippenvel met haar kwetsbaarheid! Lief van Ruud dat hij zich zo blootgeeft voor Linda’, reageerde iemand op Twitter. En een ander: ‘Ohhh Linda en Ruud. Wat kwetsbaar. Wat mooi. Komt binnen!’

