Linda Hakeboom geeft update over ziekte: ‘Ik krijg de zwaarste chemotherapie’

Hakeboom, onder meer bekend van RamBam en de docureeks Linda’s Mannen, houdt via Instagram haar volgers op de hoogte van haar behandeling. Ze vindt het belangrijk om ook dit te delen op social media. In een update vertelt ze vandaag dat ze is gewisseld van ziekenhuis. ,,Bij zoiets heftigs moet je je goed voelen bij de plek waar je behandeld wordt. Daar is geen handboek voor, maar dat voel je gewoon van binnen.”



In het nieuwe ziekenhuis kreeg ze een enigszins positief bericht. ,,Het goede nieuws is dat het alleen in de lymfe zit”, vertelt Hakenboom. ,,Als het goed is, kan de chemotherapie daar ook een heleboel in betekenen. Ik krijg de zwaarste chemotherapie voor borstkanker. Ik hoor de hele tijd over bijwerkingen en dat is echt niet misselijk.”