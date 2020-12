Linda Hakeboom over docu Nikkie de Jager: ‘Alles wat ik filmde, was meteen intiem’

Vandaag verschijnt het eerste deel van NikkieTutorials: Layers of Me , de documentaire over influencer Nikkie de Jager (26). De reeks is gemaakt door presentator Linda Hakeboom (35), die sinds de zomer vecht tegen borstkanker.

Jullie kennen elkaar van het programma The Big Escape en zijn inmiddels vriendinnen. Hoe ontstond het idee voor een documentaire?

Linda Hakeboom: ,,Aanvankelijk heb ik erg getwijfeld. Het verschil met andere projecten is dat ik altijd begin met iemand die ik niet ken. Nu lag op de loer dat ik voorzichtiger te werk zou gaan om onze vriendschap niet te verpesten. Maar toen ik een keer met Nikkie op reis was naar Los Angeles en op het vliegveld uit alle hoeken en gaten mensen naar haar toe kwamen gerend voor een handtekening, dacht ik: 'Ik ben gek als ik hier geen camera op zet'. Uiteindelijk heeft onze vriendschap vooral voordelen gehad. Alles wat ik filmde was meteen intiem.‘’

Met 13,7 miljoen abonnees behoort Nikkie tot een van de populairste influencers ter wereld. Ze heeft honderden uren over zichzelf gepost op YouTube en Instagram. Wat was haar beweegreden om zich tweeënhalf jaar te laten volgen?

,,Een documentaire is niet te vergelijken met haar eigen video's. Daarin kan ze veel kwijt, maar niet wat er achter de schermen gebeurt, als ze met familie is, of alleen op een hotelkamer aan de andere kant van de wereld. Ik denk dat het voor influencers fijn kan zijn een andere kant van hun leven te laten zien. Het is niet altijd glitter en glamour, zoals mensen weleens denken.''

Hoe ben je te werk gegaan?

,,Ik was al gewend om met haar op stap te gaan. Het enige verschil was dat ik nu een camera mee had. Ik heb eigenlijk alles in mijn eentje gefilmd. Juist als vriendinnen. Af en toe vond ik het lastig. Dan waren we met zijn tweeën op een hotelkamer. Normaal neem je zonder gêne de dag door. Nu zette ik de camera aan. Na een tijdje werd het bijna fijn: eerst even filmen en dan was alles er ook maar uit. Tijdens de montage is er een hele ploeg bijgekomen. Mijn vriend bijvoorbeeld, als coregisseur. En verschillende editors. Die had ik meer nodig dan ooit, omdat je in de montage niet je beste vriendin moet gaan monteren, maar je docu-onderwerp. Zij hielden mij daarin scherp.”

Begin dit jaar had Nikkie haar coming-out als transvrouw. Misschien een brutale vraag, maar had je toen stiekem, als documentairemaker, een 'yes-moment?

,,Wauw, nee. het was spannend, omdat ik wist dat mijn vriendin iets zeer persoonlijks en in potentie explosiefs met de wereld zou gaan delen. Ik ben toen een paar dagen bij Nikkie en Dylan geweest, ook juist als mentale steun. Ik was oprecht zenuwachtig. Hoe zou de wereld reageren? Zou Nikkie veranderen als ze ineens ook constant daarop aangesproken zou worden? Uiteindelijk is ze in een enorme bak met liefde geland. Daar was ik heel opgelucht over.''

En als documentairemaker?

,,Ik wist wel: als ik dit niet film, slaan we onszelf later voor de kop. Dus ik was ik er met mijn camera bij toen ze haar video opnam. Ik heb wel even op mijn lip gebeten, maar het gesprek dat we daar hadden, is juist een van de meest dierbare scènes geworden.''

Je laat Nikkie in de docu aan het woord over haar broertje dat tweeënhalf jaar geleden overleed aan kanker. Bij jouzelf werd deze zomer borstkanker vastgesteld. Hoe moeilijk was dat?

,,Het is achteraf best bizar dat ik het hele proces van chemo's al van zo dichtbij had meegemaakt. Toen Mikai overleden was, hebben Nikkie en ik zelfs samen de Alpe d'HuZes gelopen, om geld op te halen voor het kankerfonds KWF. Een klein jaar later lag ik zelf aan het infuus. Het was vreemd om in de montage, die ik afmaakte toen ik aan de chemo was, steeds deze fragmenten voorbij te zien komen. Ik kan er nog steeds niet met mijn hoofd bij dat dit nu ook mijn wereld is. Dat ik nu af en toe dezelfde doodsangst voel en dat mijn familie nu net zo verdrietig is als Nikkie en haar familie toen Mikai ziek werd.”

Je hebt besloten je kwetsbaar op te stellen in vlogs op Linda.nl te vertellen over je ziekte. Heb je daarin iets geleerd van Nikkie?

,,Omdat ik met Nikkie op reis ben geweest, heb ik ook de kanten van social media gezien die ik minder mooi vind. Je beter voordoen dan je je eigenlijk voelt. Ik vond het spannend om zoiets privé’s te delen met de wereld. Maar vanaf het moment dat ik besloot op Instagram te vertellen dat ik voor een knobbeltje naar de dokter was geweest, kwamen er zóveel verhalen los. Ik wist toen meteen dat ik het goede had gedaan.”

Je bent door blijven werken aan de docu. Ondanks je ziekte, ondanks de pandemie. Hoe zwaar was dat?

,,Ik zal eerlijk zijn: het was alleen te doen door de goede mensen om me heen. Vaak was ik doodziek, kon ik nauwelijks mijn bed uitkomen. We hebben creatieve oplossingen bedacht. Soms kon ik via Facetime meekijken vanuit huis. In de studio van mijn editor kon ik op de bank liggen als het me te veel werd. Het is ook een groot geluk dat mijn vriend mijn coregisseur is. Hij nam alles op zich en besprak het 's avonds met mij. Maar ik vond het loodzwaar. Omdat mijn lichaam steeds zwakker werd en ook omdat ik normaal bij iedere centimeter van zo'n proces aanwezig ben. Dat moest ik loslaten.”

Je zit midden in een periode van chemotherapie. Hoe gaat het met je?

,,Ik ben nu ongeveer op de helft van mijn vijf à zes maanden chemotherapie. Mijn conditie is nagenoeg weg en ik krijg steeds meer kwaaltjes. Mijn haar begint ook steeds meer uit te vallen. Ik heb tijdens de chemotherapie een coldcap op, een soort plastic kap die ze op je schedel zetten waar ijskoude vloeistof doorheen stroomt. Het idee is dan dat de haarvaatjes zich dan afsluiten dat de chemotherapie je haarwortels niet kan bereiken. Dat heeft lang best goed gewerkt. Ik heb de helft van mijn haar nog. Maar elke keer drie uur lang met een bevroren hoofd aan de chemo zitten valt erg zwaar. Wellicht hou ik daar binnenkort wel mee op.”

NikkieTutorials: Layers of Me, vanaf maandag 28 december vier weken lang op YouTube om 18.00 uur

