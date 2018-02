'Lisa Marie Presley staat miljoenen euro's in het rood'

Lisa Marie Presley is verwikkeld in een scheiding met haar ex Michael Lockwood. Uit de scheidingspapieren blijkt dat zij een belastingschuld heeft van ruim tien miljoen dollar over de jaren 2012 tot en met 2015. Daarnaast heeft ze een oplopende hypotheeklast voor een huis dat ze bezit in Groot-Brittannië en dat ze probeert te verkopen omdat ze de hypotheek niet kan betalen.



Bovendien heeft ze schulden op een aantal creditcards en heeft ze nog onbetaalde advocatenrekeningen liggen. Lisa Marie geeft bij de rechtbank openheid van zaken over haar schulden omdat haar ex-man wil dat zij de advocaten betaalt die hem bijstaan in hun scheidingsprocedure. Lockwood vraagt om 450.000 dollar (363.000 euro).