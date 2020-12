Little Mix bevestigt: Jesy Nelson verlaat groep vanwege mentale problemen

Video Monique over huwelijks­aan­zoek André: ‘Ik was in shock’

13 december Monique Westenberg, de verloofde van André Hazes, is helemaal in haar nopjes met het huwelijksaanzoek van haar toekomstige man. In een uitgebreide post op Instagram doet ze uit de doeken hoe de 26-jarige zanger op zijn knieën ging voor haar. ,,De meters naar hem toe waren zó spannend, want ik voelde natuurlijk in iedere cel wat er ging gebeuren.”