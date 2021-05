Little Mix boos op krant na naamsverwisseling: ‘Gebeurt te vaak bij vrouwen van kleur’

Koningin Elizabeth voor het eerst sinds overlijden Philip weer in het openbaar

6:52 Koningin Elizabeth opent dinsdag het Britse parlementaire jaar met een toespraak in de Houses of Parliament. Het is voor de Britse vorstin de eerste keer dat ze publiekelijk naar buiten treedt sinds het overlijden van haar man prins Philip begin april. Het is bovendien de eerste keer in lange tijd dat de Queen weer eens in Londen komt. Elizabeth heeft de afgelopen coronatijd voornamelijk doorgebracht op Windsor Castle.