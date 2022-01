LIVE | Aangifte tegen Ali B vanwege verkrachting, ‘John je begrijpt het echt niet!’

Geschokte reacties na Voi­ce-aflevering Boos: ‘Het is meer dan afschuwe­lijk’

Nederland is geschokt na het zien van de Boos-aflevering over The Voice of Holland van vanmiddag. In de bijna anderhalf uur lang durende aflevering doen verschillende vrouwen hun verhaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het RTL-programma. ‘Meisjes van achttien, die worden opgesloten in een studio en worden verkracht. Ongelooflijk.’

19:32