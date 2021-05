LIVE | Edsilia en Jan doen laatste voorbereidingen, Ahoy vol met fans

Ruim 1 miljoen kijkers zien Bente, Celia en Linn indruk maken met versie van Nothing Else Matters

15 mei Een spectaculaire afsluiting tijdens de battles in The Voice Kids gisteravond op RTL 4. Celia, Linn en Bente namen het tegen elkaar op en vertolkten het nummer Nothing Else Matters van Metallica. Bente zette echter een extra troef in om coach Sanne voor zich te winnen; haar viool. Die keuze wierp zijn vruchten af: de kijkers thuis, ruim 1,1 miljoen in totaal, reageerden idolaat op haar vioolspel en ook Sanne zwichtte voor Bentes muzikaliteit.