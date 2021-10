LIVE | Een huis vol-gezinnen stralen op rode loper bij Carré

Tomhio (23) uit Barend­recht kreeg ineens mailtje van wereldster Tiësto, nu brengen ze samen een track uit

18:58 Dan kom je uit Barendrecht, ben je 23 jaar jong, wil je de muziekbusiness in en dan floept er opeens een mail binnen waar je al heel je leven op wacht. Superster Tiësto is geïnteresseerd in de demo van je! Het overkwam Tom Tabbers, oftwel Tomhio. Hun eerste track is uit.