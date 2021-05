LIVE | Kijkers verbluft door beelden van Rotterdam, Frankrijk maakt indruk, Italië verbaast met outfit

Lady Gaga praat openhartig over verkrach­ting: ‘Ik werd zwanger afgezet op de hoek van een straat’

21 mei In de nieuwe documentaire van prins Harry en talkshowhost Oprah Winfrey over mentale gezondheid praat Lady Gaga (35) openhartig over haar eigen worstelingen met een posttraumatische stressstoornis. Toen ze 19 was, werd Gaga verkracht door een producer. ,,Ik ben zwanger op een straathoek afgezet.”