LIVE | ‘Songfestival-steden’ bieden bidbook aan: Rotterdam wil feest voor iedereen, Maastricht houdt het intiem

Vandaag is het zover. De vijf steden die nog in de race zijn voor het Eurovisie Songfestival 2020 bieden vanochtend, na weken werk, hun ‘bidbook’ op het Mediapark in Hilversum aan NPO-baas Shula Rijxman aan. De delegaties van de steden worden apart ontvangen en de volgorde van aantreden is: Maastricht, Arnhem, Den Bosch en Rotterdam. De vijfde kandidaatsstad - Utrecht- heeft opmerkelijk genoeg géén delegatie, maar stuurt een fietskoerier op pad om het bidbook aan te bieden.

Sommige steden, zoals Maastricht, pakten vanochtend groots uit. De hoofdstad van Limburg kwam met een hele bus, inclusief Limburgse band. Onder andere burgemeester Annemarie Penn-te Strake was erbij. Maastricht gaat voor een intiem festival. ,,Het is een compacte stad en het is er heel intiem", zei ze. Bovendien heeft de stad saamhorigheid en creativiteit hoog in het vaandel en de stad kan volgens de burgemeester leveren wat er gevraagd wordt.

Ook Arnhem heeft een zware bestuurlijke delegatie: burgemeester Ahmed Marcouch nam de moeite voor deze korte ceremonie zijn gezicht te laten zien. Arnhem heeft Vitesse bereid gevonden om uit te wijken voor het Eurovisie, zodat het GelreDome kan worden gebruikt.

Rotterdam is er met verantwoordelijk cultuurwethouder Said Kasmi. ,,We maken er een groots feest van waarop iedereen welkom is.” Den Bosch biedt - zoveel is al duidelijk - in ieder geval hét gebakje van de stad aan: Rijxman en de haren worden op een overheerlijke, versie van een Bossche Bol getrakteerd. Het moet een Brabants feest worden, getuige ook de slogan: Douze de groeten uit Brabant.

Fietskoerier

Utrecht maakt er, zo op papier, het minste werk van: de stad stuurt dus alleen die fietskoerier op pad. Voor de Utrechtse delegatie is door de NPO op voorhand dan ook geen tijd ingepland, maar de fietskoerier mocht zojuist wel het bidbook overhandigen. Omdat de Jaarbeurs te laag is, is nu het plan om het festijn in een tent te houden náást de Jaarbeurs.