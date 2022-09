LIVE | Steeds meer mensen naar Buckingham Palace in afwachting van nieuws over Elizabeth

met video Eigen muziek van The Analogues, maar: ‘The Beatles kijken over onze schouder mee’

Altijd worden The Analogues in één adem genoemd met The Beatles. Niet voor niets moesten de bandleden drie keer nadenken voordat ze een album met eigen muziek zouden uitbrengen. Vrijdag doen ze dat, onder een net iets andere naam: The Analogues Sideshow.

14:00