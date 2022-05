LIVE | Waterige ogen voor S10 bij breekbaar optreden, Moldavië zorgt voor polonaise

Het is zover! De grote finale van het Eurovisie Songfestival is in volle gang in PalaOlimpico in Turijn. S10 kwam op met de Nederlandse en regenboogvlag. Laura Pausini's jurken-act ging de mist in. Volgens alles hier.