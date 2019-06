‘Livevoetbal op zondagavond kwestie van wennen’

FOX Sports zal de livewedstrijd (20.00 uur) uitzenden, Studio Sport mist in de vroege avond (vanaf zeven uur) één samenvatting, maar heeft wellicht de mogelijkheid om die te laten zien in Studio Voetbal. Het gaat in totaal om achttien wedstrijden die op zondagavond worden uitgezonden, een wens van de commerciële zender FOX Sports, bevestigt Woerts. ,,Het is een lange en oude discussie die voortkomt uit de spreiding van tijden. Als je kijkt naar inkomstenstromen, dan zie je dat de tv-gelden steeds belangrijker worden voor de begroting van de clubs. En als je dan kijkt naar momenten waarop televisie relevant is voor de voetbal dan is dat met name in de avonduren. Dan kom je automatisch uit bij de zondagavond.”



Club staan niet allemaal te juichen, zo laten ze doorschemeren. Vaders met (kleine) kinderen gaan liever niet op zondagavond naar een stadion. ,,Maar er wordt rekening gehouden met de reisafstanden”, countert Woerts. Feyenoord en Sparta zorgen op zondag 4 augustus voor de primeur.



Televisiegelden is de grootste drijfveer, stelt Woers. ,,Het is een goed signaal dat er eindelijk eens geluisterd wordt naar de grootste stakeholder, FOX Sports in dit geval. Dat betaalt miljoenen. Dus moet je ook inspelen op de wensen. Natuurlijk, het zal even lastig worden voor de fans, maar als je die duels goed inplant, ook logistiek, dan valt dat best te overzien.”



De invoering van de zondagavondwedstrijd is onderdeel van de ‘veranderagenda’ van de eredivisie. Topclubs stromen later in in het bekertoernooi, de (promotie/degradatie)nacompetitie wordt kleiner omdat twee clubs rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie degraderen. ,,En met die zondagavondwedstrijd hebben clubs die Europees voetbal spelen een langere rustpauze”, besluit Woerts.