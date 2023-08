Lizzo geeft update sinds beschuldigingen wangedrag: ‘Het gaat goed’

Lizzo heeft opnieuw van zich laten horen sinds zij begin deze maand werd beschuldigd van seksueel wangedrag en het creëren van een vijandige werkomgeving. In een korte video die dinsdag werd gepubliceerd door TMZ is te zien hoe de Amerikaanse zangeres uit een auto stapt en reageert op vragen van een paparazzifotograaf.

,,Het gaat goed met me”, antwoordt Lizzo (35) op de vraag hoe het met haar gaat. Op de vraag of er nog iets is dat ze met haar fans zou willen delen, deelt de Truth Hurts-zangeres dat ze op weg is naar de studio. ,,Komt er nieuwe muziek?”, vraagt de fotograaf vervolgens. ,,Er komt nieuwe muziek”, reageert Lizzo terwijl ze een oprit oploopt en vervolgens het hek achter haar wordt gesloten.

Begin deze maand werd bekend dat drie oud-achtergronddansers Lizzo aanklagen. De zangeres zou een van hen in de Amsterdamse Bananenbar hebben gedwongen een naakte performer aan te raken. Lizzo ontkent de beschuldigingen.

Na de ontkenning van de zangeres beschuldigden nog meer mensen haar van wangedrag. Lizzo zou tijdens opnames van haar programma Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls, waarin vrouwen strijden om haar achtergronddanseressen te worden, hebben gezorgd voor een “seksueel geladen omgeving” en werknemers niet hebben betaald.

