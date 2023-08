Lizzo ontkent beschuldigingen van wangedrag: ‘Ik ben niet zo slecht als ze me nu afschilderen’

Zangeres Lizzo heeft donderdag voor het eerst gereageerd op de aantijgingen aan haar adres. Ze zou een onveilige werkomgeving hebben gecreëerd die bol stond van intimidatie, zo stellen voormalig personeelsleden met wie de superster momenteel in een rechtszaak verwikkeld is. ‘Ik ben geen slachtoffer, maar ik weet ook dat ik niet de slechterik ben zoals mensen en media me de afgelopen dagen hebben neergezet.’

De rechtszaak tegen Lizzo legde eerder deze week een bom onder de carrière van de zangeres die zich veelvuldig hard maakte voor bodypositivity. Ze zou een onveilige werkomgeving hebben gecreëerd die bol stond van intimidatie. Zo zou ze een danseres hebben aangesproken op gewichtstoename en naderhand ontslagen hebben. En er was een incident met vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag in de Amsterdamse Bananenbar.

In het statement dat Lizzo donderdag op sociale media deelt laat ze weten ‘hartverscheurende’ en ‘teleurstellende’ dagen achter de rug te hebben. ,,Mijn arbeidsethos, moraal en respect zijn in twijfel getrokken. Mijn karakter is bekritiseerd. Ik kies er vaak voor om niet te reageren op valse beschuldigingen, maar deze zijn net zo belachelijk als ze klinken en te schandalig om niet onder de aandacht te brengen.’

Hoge standaard

Volgens de About Damn Time-zangeres komen de beschuldigingen van voormalig werknemers die publiekelijk hebben toegegeven dat hun gedrag tijdens de tour ‘ongepast’ en ‘onprofessioneel’ was. Lizzo stelt dat ze haar werk met passie uitvoert en haar muziek én optredens erg serieus neemt omdat ze ‘aan het einde van de dag’ het beste wil laten zien aan zichzelf en aan haar fans. ‘Bij passie komt hard werken en een hoge standaard kijken. Soms moet ik moeilijke beslissingen nemen, maar het is nooit mijn bedoeling om iemand zich ongemakkelijk te laten voelen of ze het gevoel te geven dat ze niet net zo gewaardeerd worden als een belangrijk lid van het team.’

Lizzo wil absoluut niet in de slachtofferrol kruipen, maar zegt niet de slechterik te zijn als wie ze nu wel wordt afgeschilderd door diverse mensen en de media. ,,Ik ben heel open over mijn seksualiteit en mezelf uitdrukken, maar ik kan niet accepteren of toestaan ​​dat mensen die openheid gebruiken om me te laten lijken op iets wat ik niet ben”, aldus Lizzo, die zegt niets serieuzer te nemen dan respect voor vrouwen. ,,Ik weet hoe het voelt om dagelijks gebodyshamed te worden en zou een werknemer nooit beoordelen of ontslaan vanwege zijn of haar gewicht.’

De 35-jarige artiest stelt gekwetst te zijn, maar is niet van plan ‘het goede werk dat ze heeft verricht’ door deze zaak te laten overschaduwen. ,,Ik wil iedereen bedanken die me heeft gesteund in deze moeilijke tijd”, besluit ze.

