Loes van Delft, hoogzwanger van Douwe Bob, opgenomen in ziekenhuis

Kunstenaar Loes van Delft (30), die een kindje verwacht met Douwe Bob, is opgenomen in het ziekenhuis met ernstige zwangerschapsmisselijkheid. Dat laat ze vandaag weten op Instagram. ‘Nog nooit heb ik zo’n gemene fysieke tegenstander gekend.’

Van Delft is een tijdje stil geweest op sociale media, maar verklaart vandaag waarom dat zo was. In een uitgebreid bericht op Instagram deelt ze hoe ze de afgelopen 252 dagen heeft ervaren: ze kampt met Hyperemesis gravidarum (HG), een ernstige vorm van zwangerschapsbraken. ‘Nog nooit heb ik zo’n gemene fysieke tegenstander gekend. Toen ik kort na het zien van mijn positieve zwangerschapstest ernstig ziek werd, dacht ik, ‘ah, dit hoort er vast bij. Over een weekje ben ik weer de oude.’



Niets bleek minder waar. De misselijkheid bleef aanhouden en het werd van kwaad tot erger. Van Delft kan alle kwaaltjes die bij de ziekte horen van haar lijstje afvinken. ‘Man wat kan een mens zich slap, verloren, uitgeput en machteloos voelen. Jezelf omdraaien in bed en al moeten overgeven van je zojuist gewassen dekbed. Gordijnen dag en nacht dicht omdat het licht te fel is. Overgeven om een slokje water. Jezelf niet meer kunnen wassen omdat dat teveel energie kost. HG. Wat ben jij een gemene duivel.’

Quote HG. Wat ben jij een gemene duivel Loes van Delft

Grootste geschenk

Ondanks de heftige periode, is Van Delft dankbaar voor de mensen om haar heen. ‘Kots geruimd om 3 uur ’s nachts tegen de muur en in het bed, op de plee of op de grond, jullie deden het. Me naar het ziekenhuis gebracht als ik weer een infuus nodig had, in de rolstoel geduwd voor de frisse lucht en omdat de wereld groter is dan vier muren, verse sapjes gemaakt voor de vitamines, elk uur komen kijken of jullie nog iets voor me kunnen doen...’, somt ze alle hulp op.

Van Delft is door de ziekte ook tot nieuwe inzichten gekomen. ‘Als je ziek bent, kom je er pas achter wie er écht voor je is. Kampioenen zijn jullie. Papa, mama en Sofie. Zonder jullie had ik dit niet aangekund. Jullie, en het horen en zien van mijn dochter, geeft mij kracht en reden waarvoor ik het doe.’ Of de vader van haar kindje, Douwe Bob, ook aan haar zijde heeft gestaan wordt uit Van Delfts epistel niet duidelijk.

‘Nog heel eventjes en dan is mijn kleine meisje hier. Ik ben heel dankbaar dat ik/wij dit doorstaan hebben. Wat een strijder is mijn kind nu al. En god wat hou ik van haar. Ik ga haar zoooo vaak vertellen dat mama het NOOIT gekund had zonder jullie’, aldus Van Delft, die haar ongeboren dochtertje ‘haar grootste geschenk’ noemt.

Douwe Bob (28) maakte afgelopen zomer tijdens een concert bekend dat hij een kindje verwacht met de succesvolle kunstenaar. De twee hebben geen relatie en de zwangerschap was niet gepland.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: